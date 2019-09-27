В первый день отопительного сезона в Липецке спасателям поступило 40 звонков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-27T15:05:01+03:00

В первый день подачи тепла у некоторых липчан прорвало трубу Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В минувший четверг, 26 сентября, операторы управления ГО и ЧС Липецка приняли более 40 обращений от жителей, касаемых начала отпительного сезона. И это только за полдня - с середины четверга до позднего вечера.

В большинстве случаев липчане спрашивали, куда обращаться в случае порыва сетей. Но как отметили в пресс-службе ГО и ЧС, некоторые звонки были связаны с аварийными ситуациями. Так, в детском саду на улице Циолковского прорвало трубу. То же самое произошло в домах на улицах Московская, Семашко, Лутова и тд.

Как заметил начальник управления Николай Новиков, количество обращений, по сравнению с первым отопительным днем прошлого года, снизилось. Число звонков, принятых по системе "112" уменьшилось в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU