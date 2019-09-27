В первый день отопительного сезона в Липецке спасателям поступило 40 звонков
В минувший четверг, 26 сентября, операторы управления ГО и ЧС Липецка приняли более 40 обращений от жителей, касаемых начала отпительного сезона. И это только за полдня - с середины четверга до позднего вечера.
В большинстве случаев липчане спрашивали, куда обращаться в случае порыва сетей. Но как отметили в пресс-службе ГО и ЧС, некоторые звонки были связаны с аварийными ситуациями. Так, в детском саду на улице Циолковского прорвало трубу. То же самое произошло в домах на улицах Московская, Семашко, Лутова и тд.
Как заметил начальник управления Николай Новиков, количество обращений, по сравнению с первым отопительным днем прошлого года, снизилось. Число звонков, принятых по системе "112" уменьшилось в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU