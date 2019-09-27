2019-09-27T16:52:21+03:00
Происшествия

В Липецке арестовали директора медклиники, навязывавшей пенсионеркам кредиты

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Октябрьского района Липецка выявила грубые нарушения лицензионных требований в деятельности медицинской клиники. В результате юридическое лицо и руководителя привлекли к административной ответственности. По данным пресс-службы областной прокуратуры, врачи, проходившие по документам, фактически в клинике не работали. Кроме того, своим клиентам - в основном пенсионеркам, работники учреждения навязывали кабальные кредитные договоры, чтобы оплатить лечение от смертельных заболеваний, якобы выявленных у них.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Бывшего директора медклиники отправили под арест. Такой же деятельностью он занимался в Кемерово. Но там он проходит по уголовным делам как свидетель. Еще в отношении 3 подозреваемых - граждан Украины и Белоруссии решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура поддерживает ходатайство о заключении всех фигурнатов дела под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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