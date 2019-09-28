В Центробанке липчанам показали театральную выставку монет.

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-28T14:05:45+03:00

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Центральный банк Росии – режимный объект. Попасть внутрь здания могут только сотрудники учреждения. Но только не сегодня. Ведь в эту субботу, 28 сентября, с 10.00 до 18.00 здесь проходит общероссийский День открытых дверей. Попасть на экскурсию можно по предварительной записи на сайте банка, а развлекательная площадка на улице открыта для всех желающих.

В Центробанке липчанам показали театральную выставку монетФото: Анжела ПИШИКИНА

Началась экскурсия с рассказа об истории создания и развития банка до сегодняшних дней, о первых деньгах, о том, как совершенствовались монеты. Липчанам продемонстрировали наглядно, как большие аппараты считают бумажные купюры и монеты. Также, показали процесс сканирования купюры на подделку. Желающие смогли увидеть, как выглядела банковская техника прошлого века и как работает кассовый работник на современном оборудовании. Кстати, в липецком центробанке есть сейф, который предназначен для хранения радиоактивных денежных знаков. Правда, как утверждают сотрудники, он еще ни разу не пригодился.

В Центробанке липчанам показали театральную выставку монетФото: Анжела ПИШИКИНА

В Центробанке липчанам показали театральную выставку монетФото: Анжела ПИШИКИНА

На втором этаже здания посетителей ждала выставка « Магия театра». Дамы и кавалеры в платьях и костюмах рассказали о монетах, посвященных театральной тематике. Все они были выпущены ограниченным тиражом. Так, монета, посвященная Чайковскому, номиналом в 100 рублей была выпущена в 1993 году тиражом 5700. Или монета «Щелкунчик» 1996 года, номиналом 100 рублей в количестве 1000 штук. Сейчас такие деньги – находка для коллекционера.

В Центробанке липчанам показали театральную выставку монетФото: Анжела ПИШИКИНА

На улице липчане смогли примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем бронеавтомобиля. Для школьников и студентов устроили интересные викторины, рассказали об истории рубля. Проводятся подобные экскурсии в банке ежегодно и собирают около 300 человек.

В Центробанке липчанам показали театральную выставку монет.

ИСТОЧНИК KP.RU