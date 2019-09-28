2019-09-28T14:39:51+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорели 50 тонн семечек

В Усманском районе загорелась зерносушилка [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком сгорели 50 тонн семечекПод Липецком сгорели 50 тонн семечекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В минувшую пятницу, 27 сентября, в Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному регионального УГПСС в 2.30. Очевидцы рассказали, что возгорание произошло в селе Дрязги Усманского района.

Под Липецком сгорели 50 тонн семечек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорели 50 тонн семечекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит зерносушилка. С пламенем боролись 2 пожарно-спасательных отделения. Пожар ликвидировали в 3.26. К счастью, никто из людей не пострадал. Но огонь уничтожил 50 тонн семечек. Об этом сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области.

Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизни людей. В случае происшествия звонить на номер "112".

Под Липецком сгорели 50 тонн семечек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорели 50 тонн семечекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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