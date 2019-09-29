2019-09-29T11:23:43+03:00
Общество

Под Липецком из противотуберкулезного санатория пропали 3 подростков

Ребята ушли из учреждения в минувшую субботу [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком пропали подросткиПод Липецком пропали подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области пропали 3 подростков: 14-летний Сопелкин Олег Александрович, 14-летний Овчинников Андрей Александрович и 13-летний Лычкин Артем Алексеевич. Ребята ушли из ОКУ "Усманский противотуберкулезный детский санаторий" в минувшую субботу, 28 сентября, примерно в 14.00. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента их местоположение не установлено.

Приметы Олега Сопелкина: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, волосы черные, худощавого телосложения.

Олег был одет: темная куртка, черные джинсы, полосатый свитер, синие сланцы.

Особые приметы Олега: большая родинка на парвой руке в районе локтя, шрам на затылке.

Приметы Андрея Овчинникова: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, волосы светлые, худощавого телосложения.

Андрей был одет: синяя куртка, черные брюки, кроссовки салатового цвета.

Особые приметы Андрея: родимое пятно на правой стороне лица.

Под Липецком пропали подростки Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Под Липецком пропали подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Приметы Артема Лычкина: на вид 13-14 лет, рост около 155 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, глаза узкие.

Артем был одет: темная куртка.

Под Липецком пропали подростки Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Под Липецком пропали подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Всех, ко видел мальчишек или знает, где они могут находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работа липчанина победила на конкурсе анимированных комиксов о Винни-Пухе
Под Липецком сгорели 50 тонн семечек
В Центробанке липчанам показали театральную выставку монет
Липчанина, чей автомобиль простоял на тротуаре 2 года, оштрафовали
В субботу в Липецке туман и до +15 градусов
Экс-тренера "Металлурга" насмерть сбила машина под Липецком
В субботу из-за велопробега в центре Липецка встанет транспорт
Куда сходить в выходные в Липецке?
В Липецке арестовали директора медклиники, навязывавшей пенсионеркам кредиты
Коррупционного мера Данкова заподозрили в превышении полномочий
В первый день отопительного сезона в Липецке спасателям поступило 40 звонков
Врачи дефицитных для региона специальностей получат по миллиону, а сельским депутатам не надо будет отчитываться о доходах
В Липецке "Хендай" пролетел на красный в районе Быханова сада
Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет
Под Липецком столкнулись 2 большегруза и "Рено": есть пострадавшие
В субботу в Липецке из-за эстафеты встанут автобусы
Мотоциклист, попавший в ДТП со стрельбой в Липецке, скончался в больнице
Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей
Улицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорог
В Липецке 14-летний школьник попался на краже в магазине