Под Липецком из противотуберкулезного санатория пропали 3 подростков

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-29T11:23:43+03:00

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В Липецкой области пропали 3 подростков: 14-летний Сопелкин Олег Александрович, 14-летний Овчинников Андрей Александрович и 13-летний Лычкин Артем Алексеевич. Ребята ушли из ОКУ "Усманский противотуберкулезный детский санаторий" в минувшую субботу, 28 сентября, примерно в 14.00. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента их местоположение не установлено.

Приметы Олега Сопелкина: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, волосы черные, худощавого телосложения.

Олег был одет: темная куртка, черные джинсы, полосатый свитер, синие сланцы.

Особые приметы Олега: большая родинка на парвой руке в районе локтя, шрам на затылке.

Приметы Андрея Овчинникова: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, волосы светлые, худощавого телосложения.

Андрей был одет: синяя куртка, черные брюки, кроссовки салатового цвета.

Особые приметы Андрея: родимое пятно на правой стороне лица.

Под Липецком пропали подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Приметы Артема Лычкина: на вид 13-14 лет, рост около 155 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, глаза узкие.

Артем был одет: темная куртка.

Под Липецком пропали подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Всех, ко видел мальчишек или знает, где они могут находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU