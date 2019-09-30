В Липецке прикрыли склад с поддельными сигаретами на сумму более миллиона рублей
В Липецке сотрудники полиции выявили крупную партию поддельных сигарет. Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, 45-летний житель города под видом предпринимательской деятельности незаконно торговал сигаретами без акцизных марок.
Поддельные сигареты на миллион рублей.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Мужчину задержали, во время обыска у него на территории склада нашли 26 000 пачек сигарет различных наименований – все подделки были отечественных марок. Общая стоимость изъятого составила более миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 171.1 УК – незаконная продажа в особо крупном размере. Где производились поддельные сигареты, как покупались и куда сбывались, еще предстоит выяснить. Задержанному бизнесмену грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU