2019-10-01T11:17:06+03:00
Происшествия

В Липецкой области вор украл из дачного домика бензопилу и три кастрюли

Инцидент произошел в селе Савицком
Юлия ДИДЕНКО
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В селе Савицком вор пробрался в дачный домик и украл бензопилу, три кастрюли отрезную машинку и радиоприемник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Липецкой области.

В полицию обратился хозяин дома. Он рассказал, что в период с 23 по 30 сентября неизвестный сорвал навесной замок и похитили его вещи. Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний неработающий местный житель. Выяснилось, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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