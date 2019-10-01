В Липецкой области вор украл из дачного домика бензопилу и три кастрюли
В селе Савицком вор пробрался в дачный домик и украл бензопилу, три кастрюли отрезную машинку и радиоприемник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Липецкой области.
В полицию обратился хозяин дома. Он рассказал, что в период с 23 по 30 сентября неизвестный сорвал навесной замок и похитили его вещи. Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний неработающий местный житель. Выяснилось, что ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU