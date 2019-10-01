В Липецкой области иномарка сбила 16-летнюю девушку
Авария случилась в Грязях
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В Грязях иномарка сбила 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Липецкой области.
Авария случилась накануне, 30 сентября, около семи часов вечера на на улице 30 лет Победы. 36-летний водитель «Нисана» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка. Девушку с травмами доставили в больницу.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1279 нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU