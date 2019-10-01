В Липецке у нелегальных торговцев забрали 200 килограммов арбузов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-01T12:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке в районе Центрального рынка состоялся очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в администрации города во вторник, 1 октября.

Специалисты городского управления потребительского рынка совместно с представителями правоохранительных органов изъяли у нелегальных торговцев, расположившихся на площадке по улице Папина, 2а самодельный стол и 200 килограмм арбузов. Проверяющие составили также 4 протокола.

Осенью масштабы незаконной торговли традиционно расширяются, несмотря на то, что в городе действуют определенные правила и предусмотрены специально отведенные места для продажи урожая.

- Подавляющее большинство предпринимателей и сельхозпроизводителей соблюдают нормы, что позволяет не только обеспечивать горожан свежей и качественной продукцией, но и создавать все более цивилизованные условия для торговли на рынке. Борьба с нелегалами будет продолжена, поэтому тех, кто не желает соблюдать установленные нормы, ждут проверки и последующие санкции, - говорит и.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексей Ларин.

ИСТОЧНИК KP.RU