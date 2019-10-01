Фура вылетела с трассы под Липецком

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-01T12:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием грузового автомобиля произошла этим утром, 1 октября, на выезде из Липецка в сторону Воронежа. Там вынесло с дороги мгноготонник «Даф». Грузовик вылетел на обочину и развернулся. При этом водителю удалось избежать опрокидывания, кабину хоть и вывернуло, но фура осталась стоять на колесах.

ДТП с фурой под Липецком .

По словам очевидцев, водитель не удержал фуру на мокрой дороге, в результате чего грузовик зацепил обочину и ушел в неуправляемый занос. Что там произошло на самом деле, предстоит выяснить автоинспекторам.

К счастью, в момент ДТП поблизости не было других автомобилей, и фура никого не зацепила. В результате аварии никто не пострадал.

В подобных ситуациях автоинспекторы советуют водителям учитывать не только скоростные ограничения, а также условия на дороге, это особенно актуально в межсезонье или в условиях плохой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU