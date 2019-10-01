В Липецкой области прокуратура заблокировала сайты по продаже поддельных трудовых книжек
Прокуратура Добринского района в судебном порядке потребовала заблокировать сайты, предлагающие населению приобрести поддельные трудовые книжки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о продаже поддельных трудовых книжек находилась в свободном доступе и фактически провоцировала людей на совершение правонарушения, за которое наступает ответственность вплоть до уголовной.
Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию о возможности приобретения поддельных трудовых книжек запрещенной к распространению на территории РФ и обязать Роскомнадзор включить сайты с такой информацией в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.
ИСТОЧНИК KP.RU