2019-10-01T13:03:15+03:00
Происшествия

В Липецкой области прокуратура заблокировала сайты по продаже поддельных трудовых книжек

Информация фактически провоцировала людей на совершение правонарушения
Юлия ДИДЕНКО
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Прокуратура Добринского района в судебном порядке потребовала заблокировать сайты, предлагающие населению приобрести поддельные трудовые книжки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о продаже поддельных трудовых книжек находилась в свободном доступе и фактически провоцировала людей на совершение правонарушения, за которое наступает ответственность вплоть до уголовной.

Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию о возможности приобретения поддельных трудовых книжек запрещенной к распространению на территории РФ и обязать Роскомнадзор включить сайты с такой информацией в специальный государственный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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