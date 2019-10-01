Под Липецком легковушка вырвала с корнем столб и влетела в стену здания

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-01T13:25:22+03:00

Жители Ельца разбираются, кто и как устроил погром на улице [видео]

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Авария с серьезными последствиями произошла этой ночью, 1 октября, в городе Елец Липецкой области. Там в микрорайоне Засосна на улице Орджоникидзе неизвестный водитель лихо влетел в фонарный столб, вырвав его с корнями, пробил забор и угодил в стену здания.

На утро остались только последствия ДТП в виде столба, опасно повисшего на проводах над тротуаром, сломанного забора и обломков вокруг места аварии. Как именно это произошло, точно неизвестно.

Последствия аварии в Ельце .

Некоторые очевидцы успели сделать фото, когда разбирая машина еще была на месте. Судя по снимку, жуткий погром на улице устроил водитель серебристого Фольксвагена. Пострадали ли виновник происшествия, пока неизвестно.

Отметим, что по данным ГИБДД за прошедшие сутки, 30 сентября, на дорогах региона в 6 авариях пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU