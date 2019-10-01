Липчанин выращивал коноплю в центре города и прятал в коробках из-под детского питания

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-01T14:03:15+03:00

У мужчины нашли 27 кустов конопли и более 700 грамм марихуаны

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Конопляную плантацию развернул 34-летний мужчина в центре Липецка. Кусты конопли на приусадебном участке нашли сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в ходе осмотра на участке нашли и изъяли 27 кустов растения, еще 700 грамм наркотика хранилось в банках и коробках в высушенном виде.

Липчанин выращивал коноплю в центре городаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Кстати, для хранения марихуаны мужчина использовал жестяные банки из-под детского питания. Банки с «прикорм» были расставлены по всему дому, включая придомовые постройки. На допросе задержанный пояснил, что выращивал и хранил наркотики исключительно для личного употребления.

Липчанин выращивал коноплю в центре городаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Уголовное дело возбудили двум статьям УК, 228 и 231 – изготовление с хранением и культивирование наркосодержащих растений в крупном размере. Хозяину плантации грозит до 10 лет тюрьмы.

Липчанин выращивал коноплю в центре городаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU