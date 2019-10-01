Упавшее дерево на всю ночь оставило без света жителей района в Липецке

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-01T15:42:27+03:00

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Минувшую ночь, с 31 сентября на 1 октября, жители района Новой жизни в Липецке провели без света. Причиной ЧП стали сильные порывы ветра, от которых сломалась старая ива. Дерево упало на провода и оборвало линии электропередач.

Ремонтировать начали на рассвете. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, специалисты комплекса электроснабжения приступили к ликвидации последствий сразу, как только расцвело.

Дерево упало на проводаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Они обесточили сеть и спилили дерево. На все аварийно-восстановительные работы ушло около двух часов. После чего жителям Новой жизни снова подали электричество.

Напомним, что с этот вторника, в ЛГЭКе изменились телефоны центральной диспетчерской службы. Теперь обо всех неполадках и сбоях с электричеством и водоснабжениям нужно сообщать по номерам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU