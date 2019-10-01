Упавшее дерево на всю ночь оставило без света жителей района в Липецке
Минувшую ночь, с 31 сентября на 1 октября, жители района Новой жизни в Липецке провели без света. Причиной ЧП стали сильные порывы ветра, от которых сломалась старая ива. Дерево упало на провода и оборвало линии электропередач.
Ремонтировать начали на рассвете. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, специалисты комплекса электроснабжения приступили к ликвидации последствий сразу, как только расцвело.
Дерево упало на проводаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
Они обесточили сеть и спилили дерево. На все аварийно-восстановительные работы ушло около двух часов. После чего жителям Новой жизни снова подали электричество.
Напомним, что с этот вторника, в ЛГЭКе изменились телефоны центральной диспетчерской службы. Теперь обо всех неполадках и сбоях с электричеством и водоснабжениям нужно сообщать по номерам: 175 и 236-175.
ИСТОЧНИК KP.RU