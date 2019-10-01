2019-10-01T17:32:31+03:00
Общество

В Липецке из-за инфекции закрыли киоск с чебуреками

В павильоне даже негде было мыть руки
Лия МУРАДЬЯН
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Чебуречную закрыли на месяцЧебуречную закрыли на месяцФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на месяц приостановили деятельность одного из павильонов сети чебуречных. Как сообщает Роспортебнадзор, нарушения выявили в ходе расследования случая инфекционного заболевания. Выяснилось, что источником стал киоск с чебуреками на Поперечном проезде.

Разбираясь откуда взялась инфекция, проверяющие заметили, что в киоске грубо нарушаются санитарные правила. Так в павильоне, где готовят еду из полуфабрикатов, не было воды, канализации, моечной раковины и даже места, где сотрудники могли бы мыть руки. Также никто не контролировал температуру в холодильниках.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, районный суд приостановил эксплуатацию павильона до устранения нарушений. Киоск с чебуреками закрыли на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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