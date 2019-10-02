2019-10-02T09:50:24+03:00
Происшествия

Под Липецком сотрудница поликлиники вытащила деньги из кармана пенсионера

Работницу медучреждения задержал уголовный розыск
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области сотрудники поликлиники обворовали пенсионера. 71-летний мужчина обратился в полицию 28 сентября и рассказал, что когда он ходил к врачу кто-то вытащил из кармана его куртки более 10 000 рублей.

Воровку вычислили и задержали полицейские уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой оказалась 30-летняя работница медицинского учреждения.

Еще одну кражу раскрыли в Чаплыгине, где от дома по улице Полевой пропал автомобиль «ВАЗ-21103». Под подозрение попал 31-летний безработный житель того же района с судимостью.

Кроме этого за прошедшие сутки, 1 октября, в Липецкой области раскрыли два ранее совершенных преступления.- кражу телефона и мотоцикла в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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