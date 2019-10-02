В Липецке на пешеходном переходе сбили школьника

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-02T10:03:41+03:00

За сутки на дорогах региона в пяти авариях пострадали 5 человек

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Авария с участием школьника произошла минувшим вечером, 1 октября, на улице Неделина в Липецке. Там после 20.00 водитель «Приоры» не заметил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летнего мальчика увезли в больницу.

Еще одного человека сбили в районе Новой Деревни на трассе Липецк – Данков. Там под колеса автобуса «МАЗ» попал 56-летний велосипедист. За рулем автобуса был 50-летний водитель. Велосипедист попал в больницу.

Также серьезное ДТП случилось около 20.00 на трассе Липецк-Усмань, где не справился с управлением 57-летний водитель «ГАЗа». Машина съехала в кювет и перевернулась, водитель в больнице.

Как сообщает УГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU