2019-10-02T12:30:25+03:00
Общество

Липецкая природоохранная прокуратура требует с «Черкизово» 9 млн. рублей

Предприятие испортило 7500 квадратных метров плодородной почвы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области готовится судебное разбирательство с предприятием «Черкизово-Свиноводство», иск подала природоохранная прокуратура. По данным ведомства, в 2018 году компания складировала отходы производства на сельскохозяйственные земли на территории Хлевенского района. Факт выявили сотрудники воронежского и липецкого Россельхознадзора. По их данным отходы складировали на площади свыше 7500 м2.

В результате такой деятельности, плодородная почва испортилась. По факту возбудили административное дело, по которому фирму оштрафовали на 45 000 рублей. Но ущерб окружающей среде хозяйству никто не возместил. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, по расчетам специалистов, ущерб составил 9 млн. 85 тыс. рублей. Именно эта сумма указана в иске к компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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