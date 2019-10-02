Липецкие следователи навестили узницу концлагеря

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-02T12:43:42+03:00

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В Международный день пожилых людей сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области навестили подопечных реабилитационного центра «Сосновый бор», среди которых ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники концлагерей.

В гости к подопечным центра следователи приехали с концертной программой, организовать которую помогли школьники и волонтеры. Перед ветеранами выступили кадеты профильных классов СК России и члены Совета лидеров Липецкой области.

– День пожилого человека – это не только повод отдать дань уважения старшему поколению, – считает руководитель регионального СКР генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов. – Его цель – изменить отношение к людям преклонного возраста, уделяя им больше внимания и проявляя заботу. И нет ничего важнее, чем напомнить им, что они не забыты, что еще нужны своим родным, близким, обществу.

Следователи навесили ветеранов в день пожилых людейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Концерт организовали в рамках программы СК РФ «75 шагов навстречу 75-летию Победы!». Офицеры вручили пожилым липчанам сувениры с символикой ведомства и знаменательной исторической датой в память о подвиге старшего поколения, победившего фашизм.

В реабилитационном центре сотрудники следственного управления навестили Екатерину Абрамовну Татаренко – бывшую узницу концлагеря. С того дня, когда ее освободили из немецкого плена, прошло 74 года. Фашисты захватили ее далеком 1943 и насильственно угнали в Австрию, где она провела два года.

– Шел 1943 год. Наши войска гнали немцев. А нас, пленных, собирались отправить в Германию, — рассказывает бывшая узница. — Я могла бы бежать. Но нам объявили, что в случае побега повесят семья. У меня же и мама, и братики, и сестричка маленькие остались. И повезли нас через Румынию, Венгрию.

До сих пор свежи воспоминания, когда она все-таки попыталась бежать из плена: по-пластунски ползла под колючей проволокой, пряталась от надзирателя и служебного пса, голодала и страдала от потери родных и близких. Но невзгоды только закалили ее характер. После освобождения Екатерина Абрамовна вернулась на Родину, где и встретила свою судьбу – летчика-фронтовика. С мужем прожили сорок лет.

Офицеры пожелали ветерану здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU