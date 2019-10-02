2019-10-02T13:17:52+03:00
Общество

Липчане завалили мусором берега реки в районе Ниженки

Жителей частного сектора просят выйти на уборку
Лия МУРАДЬЯН
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Мусор и ветки приведут к паводку веснойМусор и ветки приведут к паводку веснойФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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В Липецке заранее готовятся к предстоящей зиме и последующим весенним паводкам. Для этого специальная комиссия ГО и ЧС и управляющие округов обследовали берега реки Липовки в районе Каменного лога и русло Студеного ручья. Именно там весной затапливает частный сектор.

Проверяющие побывали в районе улиц Калинина и Радиаторная, где протекает Липовка, и проверили русло ручья. При проверке спасатели также использовали квадрокоптер.

Картина удручающая: вдоль русла стихийные свалки, а берега реки завалены ветками и усеяны непроходимыми зарослями. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая картина не редкость на улице XX партсъезда, которая традиционно находится в зоне риска.

– Нужно заранее убрать препятствия с пути будущих весенних потоков, – отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков. – Иначе это может вызвать подъем воды и привести к подтоплению частных домов.

За зиму кучи растительного мусора могут прирасти еще и бытовыми отходами, которые сваливают жители частного сектора. Поэтому спасатели просят жителей Ниженки убрать мусор с берегов ручья ради собственной безопасности. Расчищать русло также будет администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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