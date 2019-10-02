Из-за порывов на теплосетях липчане остаются без отопления
В нескольких районах Липецка протекают теплосети. Один из серьезных порывов образовался еще 27 сентября у дома №1 на улице 40 лет Октября. Там прорвало трубу, которая находилась под пешеходной зоной. С обеих сторон теплотрассы пролегали провода, что значительно усложнило ремонт. Коммунальщики отключили подачу тепла в несколько магазинов и детскую школу искусств.
На следующий день все отремонтировали, но вскоре трубу снова прорвало у того же дома. Горячая вода лилась по дороге, поэтому подачу тепла снова остановили. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, чтобы добраться до трубы специалистам пришлось разобрать тротуар, пандус и ступени у входа в дом. Там на время поставили воздушную обводную теплотрассу.
Кроме этого сейчас энергетики ищут другие утечки и устраняют несколько порывов на улице Баумана, где также пришлось отключить отопление. Но в целом по городу отопление подали. ЛГЭК приносит извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU