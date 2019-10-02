2019-10-02T14:17:49+03:00
Общество

Из-за порывов на теплосетях липчане остаются без отопления

Коммунальные аварии устраняют на улице 40 лет Октября и Баумана
Лия МУРАДЬЯН
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Горячая вода лилась на тротуарГорячая вода лилась на тротуарФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В нескольких районах Липецка протекают теплосети. Один из серьезных порывов образовался еще 27 сентября у дома №1 на улице 40 лет Октября. Там прорвало трубу, которая находилась под пешеходной зоной. С обеих сторон теплотрассы пролегали провода, что значительно усложнило ремонт. Коммунальщики отключили подачу тепла в несколько магазинов и детскую школу искусств.

На следующий день все отремонтировали, но вскоре трубу снова прорвало у того же дома. Горячая вода лилась по дороге, поэтому подачу тепла снова остановили. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, чтобы добраться до трубы специалистам пришлось разобрать тротуар, пандус и ступени у входа в дом. Там на время поставили воздушную обводную теплотрассу.

Кроме этого сейчас энергетики ищут другие утечки и устраняют несколько порывов на улице Баумана, где также пришлось отключить отопление. Но в целом по городу отопление подали. ЛГЭК приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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