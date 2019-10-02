Футбольный матч молодежных команд Липецка и Тамбова обернулся дракой

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-02T15:22:29+03:00

С поля удалили пять футболистов с обеих сторон

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Дракой, плевками в соперников и нецензурной бранью обозначился матч между молодежными командами липецкого «Металлурга-М» и «Тамбов-М-2». Липчане играли в гостях в рамках 22-го тура первенства СФФ «Центр».

Первый и единственный гол забили тамбовские футболисты вскоре после первого тайма. Конфликт между футболистами начал нарастать после того, как липецкий игрок Николай Смирных получил желтую карточку. Сначала футболисты просто толкались, а после начали махать кулаками и плеваться.

Как сообщает липецкая футбольная школа, помимо Смирных «Металлург-М» лишился Максима Скопинцева и Михаила Кукина, которые принимали участие в драке. У «Тамбов-М-2» удалили Романа Жеребятьева и Антона Архипова. Более того Жеребятьев, увидев красную карточку, обматерил арбитра и попытался применить физическое воздействие.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Тамбова. 6 октября липецкие футболисты сыграют на своем поле с молодежной командой Воронежа «Факел-М».

ИСТОЧНИК KP.RU