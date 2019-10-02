Первенство России по панкратиону завершилось в Липецке

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-02T15:41:15+03:00

Около 300 спортсменов состязались за право участвовать в Первенстве мира

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Липецкие любители спорта увидели яркие поединки по спортивной борьбе в дисциплине панкратион за право участия в Первенстве мира, которое состоится в ноябре в Италии. Около 300 участников из регионов России сражались за победу в своих весовых и возрастных категориях.

Липецкую область на первенстве страны представляли сильнейшие бойцы Школы боевых искусств Игоря Воротынцева и военно-спортивного клуба «Риф». Они завоевали шесть золотых, 10 серебряных и семь бронзовых наград, а также стали победителями в командном зачете в дисциплине «Панкратион традиционный».

Соревнования способствуют популяризации и развитию этого вида спортивных единоборств, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, а также повышению спортивного мастерства участников. «В регионе ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. Наша задача - сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU