В Липецке обещают до 21 градуса тепла

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-02T18:09:16+03:00

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В ближайшие дни липчанам обещают теплую и почти летнюю погоду. По данным Липецкого центра по гидрометеорологии, в среду, 3 октября, в регионе будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть южный, со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до +21 градуса. Аналогична теплая погода в +21°С установится и в пятницу, 4 октября. Но тепло продержится недолго. Вечером начнется небольшой дождь, который к выходным только усилится.

В субботу ветер сменится на западный и усилится до 14 м/с. В регионе ожидается гроза, после которой дневная температура воздуха упадет до +15 градусов. В воскресенье осадков не обещают, но столбик термометра выше не поднимется.

ИСТОЧНИК KP.RU