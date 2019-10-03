В Липецке пенсионер сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-03T09:42:06+03:00

За сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 9 человек

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По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 2 октября, на дорогах Липецкой области в 7 авариях пострадали 9 человек. Как сообщают автоинспекторы, большая часть аварий произошла из-за нарушения очередности проезда.

Так на улице Липецкой около полудня 68-летний водитель «ВАЗ-2114» не пропустил мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла попал в больницу.

В Добровском районе на трассе Доброе – Мичуринск в 14.00 по той же причине столкнулись «Мицубиси» и «Лада-Ларгус». В этой аварии пострадали два пассажира иномарки и 30-летний водитель «Ларгуса». Всех увезли с места на «скорой».

Еще одно нарушение правил проезда привело с столкновению «Рено» и «Нисана» в Усмани. В ДТП пострадал 45-летний водитель второй иномарки, ему оказали помощь и отпустили.

По статистике ГИБДД, в прошлом году в Липецкой области каждый пятый пострадавший в ДТП человек, получил травмы из-за нарушения очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU