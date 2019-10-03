В Липецке фармацевт украла деньги из кассы аптеки
В Липецке будут судить за присвоение и растрату 49-летнюю сотрудницу аптеки. По данным полиции, женщина работала в аптеке на улице Неделина. В апреле этого года, будучи на рабочем месте, фармацевт украла из кассы аптечного пункта 288 000 рублей.
Чтобы скрыть хищение крупной суммы, аптекарь оформила липовые расходные и приходные кассовые ордера, по которым деньги якобы куда-то перечислили. Но недостачу все же заметили. Тот факт, что в аптеку ничего не закупалось, а деньги просто пропали, обнаружил бухгалтер во время инвентаризации.
После заявления в полиции возбудили уголовное дело по 160 статье УК – присвоение или растрата. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, присвоенные деньги обвиняемая потратила. Сейчас дело передали в суд, с учетом крупного размера аптекарю грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU