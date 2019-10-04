В Липецке пропала 18-летняя девушка, которой нужна помощь врачей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-04T09:13:41+03:00

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В Липецке родственники и волонтеры ищут пропавшую без вести девушку. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», 18-летняя Дарья Глушкова пропала минувшим вечером, 3 октября, в районе остановки «Кольцо Трубного завода». Последний раз девушку видели в 19.55, с тех пор о том, где она находится, ничего неизвестно.

Приметы Дарьи: на вид 18 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч.

Была одета: светлые потертые джинсы, бордовая куртка.

Особая примета: трясутся руки.

Волонтеры предупреждают, что девушка нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Просьба ко всем, кто видел Дарью после исчезновения, знает, где она сейчас может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно позвонить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU