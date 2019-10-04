2019-10-04T09:38:32+03:00
Происшествия

Под Липецком на трассе с обочины дороги украли мопед

За день в области раскрыли шесть краж
Лия МУРАДЬЯН
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В области раскрыли 6 кражВ области раскрыли 6 кражФото: Лия МУРАДЬЯН
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За минувшие сутки, 3 октября, в Липецкой области раскрыли шесть краж, половина из них – квартирные. Так в селе Тихвинка на трассе между Демшинкой и Плавицей у 33-летнего мужчины украли мопед. Он пропал прямо с обочины дороги, когда мотоциклист остановился. По данным полиции вором оказался 24-летний житель Добринского района.

В самом Липецке обворовали склад фирмы по Боевому проезду. Воров задержали сотрудники уголовного розыска. По данным пресс-службы УМВД области, в склад проникли 36-летний водитель ИП и 34-летний работник организации.

А в Усманском районе обворовали 87-летнего пенсионера. У старика украли из дома 19 600 рублей. Вором оказался 41-летний житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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