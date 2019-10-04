2019-10-04T10:44:21+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы делаем все, чтобы жизнь липчан стала лучше»

Благоустройство трёх парков завершено в Липецкой области
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Сразу в нескольких районах Липецкой области в начале октября были завершены работы по организации общественных пространств. Парки в райцентрах благоустраивались в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В центре села Чернава Измалковского района создано новое место отдыха. Парк «Веры, Надежды и Любви» был обустроен за два месяца. На расчищенной от поросли территории проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, декоративный мостик, две беседки и детский игровой комплекс. В благоустройство общественного пространства было вложено 2,1 млн рублей.

Красивые места отдыха радуют жителей Воловского района. Один парк расположился в райцентре. На территории почти в 10 тысяч квадратных метров высажены молодые деревья, обустроены тротуары, появилось освещение. Работы обошлись в 7,4 млн рублей.

Второй парк реконструирован в селе Нижнее Чесночное. У памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, уложена тротуарная плитка, разбиты клумбы, установлено новое ограждение. Цена контракта составила 1,5 млн рублей.

«Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Проделана большая работа и многое ещё впереди. Мы продолжим делать всё для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и сёла. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам».

Фото предоставлено обладминистрацией

ИСТОЧНИК KP.RU

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