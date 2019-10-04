Липчанам для счастья нужно меньше других в стране – 124 000 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-04T14:28:59+03:00

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Чтобы быть счастливым, среднестатистическому россиянину нужно получать 161 000 рублей в месяц. Эти данные опубликовал исследовательский центр портала Superjob.ru. У респондентов спросили «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?», на основе ответов составили рейтинг городов по стоимости счастья. Опрос проводился в городах с населением более 500 000 человек.

Как оказалось, липчанам для счастья нужно меньше других в стране – 124000 рублей в месяц. Это третья снизу строчка после Кирова и Оренбурга, где для счастья достаточно 115000 руб. Кстати, за год липчане стали скромнее, в 2018 году счастье было на 5000 дороже – 129000 руб.

Куда менее скромные запросы в Воронеже, там для счастья надо 160000 руб, что на 5000 меньше, чем жителям Санкт-Петербурга. Самые смелые запросы у москвичей – 212000 рублей в месяц.

При этом исследователи заметили, что желаемая сумма прямо пропорциональна реальной зарплате. Например россиянам с доходом до 30 000 рублей для счастья нужно до 117000 в месяц, а люди с доходом от 30 до 50 тыс. мечтают получать до 137 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU