2019-10-04T12:34:43+03:00
Происшествия

За ночь в Липецке дотла выгорели две иномарки

«Форд» и «Шкода» полыхали в разных районах города
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сгорели две машиныВ Липецке сгорели две машиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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Минувшим вечером и этой ночью, 3 и 4 октября, в Липецке сгорели две иномарки. Первый пожар произошел у здания №3 на улице Первомайской. Там около 11.30 загорелся «Форд-Фокус». По словам очевидцев, машина начала гореть едва ли не на ходу – водитель припарковался и из-под капота сразу повалил дым. Огонь охватил автомобиль за считанные секунды.

Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру в 22.55 вечера. Иномарку тушило отделение пожарно-спасательной части №7. Несмотря на все их усилия, машина выгорела до основания кузова.

Еще одна машина сгорела под утро у здания №14 по проезду Строителей. Там в 3.40 утра полыхала «Шкода-Фабиа»Автомобиль быстро потушили сотрудники пожарной части №6. Но как и в первом случае, спасти ничего не удалось, «Шкода» выгорела дотла.

Причины обоих пожаров устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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