Пропавшая в Липецке 18-летняя девушка нашлась

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-04T12:57:10+03:00

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В Липецке благополучно закончились поиски 18-летней Дарьи, которая пропала в четверг вечером, 3 октября, в районе остановки «Кольцо Трубного завода». Напомним, волонтеры предупреждали, что девушка нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

К счастью, как сообщили волонтеры «Поиска пропавших детей», Дарью благополучно нашли живой и вернули домой. Отметим, что в настоящее время в Липецкой области благополучно найдены живыми все пропавшие за последние два месяца люди и подростки.

В случае исчезновения ребенка, подростка, пожилого человека или любого, кому требуется помощь, нужно незамедлительно звонить в полицию – 02, или волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18.

ИСТОЧНИК KP.RU