2019-10-04T14:26:36+03:00
Общество

В Липецке резко похолодает, поднимется сильный ветер и выпадет снег

Погода испортиться к воскресенью
Лия МУРАДЬЯН
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В воскресенье в Липецке выпадет снегВ воскресенье в Липецке выпадет снегФото: Лия МУРАДЬЯН
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На Липецк надвигает ненастная погода. МЧС предупреждает, что резкие климатические изменения ожидаются к воскресенью, 6 октября. Осадки начнут выпадать в субботу, а на следующий день усилятся. По данным гидрометцентра, в воскресенье Липецкой области пройдет сильный и умеренный дождь, а в некоторых районах выпадет мокрый снег.

Холодный северный ветер усилится до 13 м/с, возможны порывы ветра до 18 м/с – это 8 баллов по 12-бальной шкале Бофорта. Такой ветер ломает деревья. Температура воздуха ночью упадет до 1 градуса мороза, днем ожидается не больше +11°С.

Согласно долгосрочному прогнозу, на следующей неделе липчан ждут температурные качели, столбик термометра будет колебаться от нуля до +15 градусов ночью и от +6 до +19°С – днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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