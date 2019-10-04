В Липецке наградили лучших сотрудников гражданской обороны

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-04T17:48:31+03:00

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В эту пятницу, 4 октября, в Липецке, как и по всей стране, отпраздновали 87 годовщину гражданской обороны. Именно эта сфера предупреждает катастрофы, ликвидирует последствия ЧС, следит за сохранением ценностей и обеспечивает безопасность государства.

День Гражданской обороны в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По случаю праздника в ГУ МЧС поздравили ветеранов обороны. Отважных борцов за безопасность наградили медалями и поблагодарили за вклад в развитие системы гражданской обороны региона. Награды и специальные звания также получили и действующие служащие гражданской обороны.

Открытие ЕДДС в Ельце.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

В этот же день в Ельце открыли первую единую дежурную диспетчерскую службу, где будут обрабатывать все сообщения системы «112» На церемонии открытия присутствовал начальник ГУ МЧС по Липецкой области генерал-майор внутренней службы Михаил Салфетников.

ИСТОЧНИК KP.RU