2019-10-05T16:09:38+03:00
Происшествия

Камера наблюдения сняла, как в Липецке сбили пешехода

Парень переходил дорогу по «зебре» на улице Советской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Страшную аварию запечатлела камера наблюдения в Липецке. Все случилось в пятницу вечером, 4 октября в 21.35, на улице Советской. Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу в районе драмтеатра. Шел дождь, проезжая часть была почти пустая, за исключением автомобиля, который двигался вверх по Советской.

Сбили пешехода театр драмы.

Водитель белого «Форда» будто не замечал пешехода, но даже не снизил скорость на подъезде к «зебре». Парень на дороге также заметил приближающуюся машину в последний момент, когда до столкновения осталось меньше двух метров.

Сбили пешехода.

Удар был такой силы, что пешеход пролетел несколько метров. Водитель не сразу смог остановиться. Позже из машины вышли 4 человека, двое из которых сразу направились в сторону тротуара. На помощь к сбитому человеку поспешили стоявшие на дороге люди.

По словам очевидцев, пешеход, молодой парень, выжил, но получил множество переломов и тяжелых травм. Сейчас он в больнице, по факту ДТП идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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