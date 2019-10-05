Мэр Липецка отправилась в Чечню на празднование Дня города Грозный
Мэр Липецка Евгения Уваркина участвует в праздничных мероприятиях по случаю 201-й годовщины столицы Чеченской Республики. В рамках праздника в Грозном в ресторане главы городов подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественный прием мэра Грозного состоялся в ресторане.
Как сообщает агентство Грозный-информ, в торжественном приеме приняли участие мэр Липецка Евгения Уваркина и другие официальные лица из регионов страны.
Отметим, что это не первый визит липчан в Чеченскую Республику. Делегация из Липецка регулярно принимает участие в праздновании Дня города Грозный. В ходе таких визитов липецкие чиновники встречаются с руководителями Республики и перенимают опыт по управлению городом.
ИСТОЧНИК KP.RU