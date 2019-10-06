Житель Липецкой области оплатил 17 штрафов только после ареста машины

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-06T11:58:01+03:00

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Судебные приставы Становлянского района возбудили в отношении местного жителя 17 исполнительных производств на сумму свыше 10 тысяч рублей. Добровольно оплачивать штрафы мужчина не хотел. Тогда приставы выяснили, что у должника есть машина и наложили на нее запрет.

Как отмечают в УФССП по Липецкой области, мера оказалась действенной. Вскоре все задолженности мужчина погасил, а приставы, в свою очередь, сняли запрет. Специалисты ведомства просят контролировать свои долги и вовремя их погашать. Соответствующую информацию можно получить с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте управления, а также портала госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU