Жителей Липецкой области предупреждают о сильном дожде

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-06T12:20:38+03:00

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Жителей Липецкой области предупреждают о надвигающейся непогоде. Как сообщают спасатели, в воскресенье, 6 октября, на территории всего региона ожидаются сильные дожди.

К ливням добавится и холодный северный ветер до 13 м/с, порывы иногда будут доходить до 18 м/с. Такой силы ветер может сломать дерево. Поэтому стоит быть очень внимательным в такую погоду. Температура также не сильно порадует, отметка термометра днем не поднимется выше +11°С.

На следующей неделе липчан ждут температурные качели. Температура может колебаться от нуля до +15 градусов ночью и от +6 до +19°С - днем.

ИСТОЧНИК KP.RU