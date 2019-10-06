Жителей Липецкой области предупреждают о сильном дожде
Жителей Липецкой области предупреждают о надвигающейся непогоде. Как сообщают спасатели, в воскресенье, 6 октября, на территории всего региона ожидаются сильные дожди.
К ливням добавится и холодный северный ветер до 13 м/с, порывы иногда будут доходить до 18 м/с. Такой силы ветер может сломать дерево. Поэтому стоит быть очень внимательным в такую погоду. Температура также не сильно порадует, отметка термометра днем не поднимется выше +11°С.
На следующей неделе липчан ждут температурные качели. Температура может колебаться от нуля до +15 градусов ночью и от +6 до +19°С - днем.
ИСТОЧНИК KP.RU