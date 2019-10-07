Под Липецком в ДТП с бензовозом, «КамАЗом» и внедорожником пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-07T10:30:21+03:00

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Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье, 6 октября, в Добровском районе Липецкой области. Там на трассе Липецк – Чплыгин около полудня столкнулись «КамАЗ» с прицепом, бензовоз «Скания» и внедорожник «Тойота-Ленд Крузер». Все случилось на перекрестке в районе села Каликино.

ДТП с бензовозом, КамАЗом и внедорожникомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место выезжали автоинспекторы и спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, утечки топлива из бензовоза не произошло. Тем не менее удар был такой силы, что грузовик с прицепом вылетел в кювет, а у внедорожника «срезало» всю переднюю часть вместе с капотом.

ДТП с бензовозом, КамАЗом и внедорожникомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным пресс-службы ГИБДД, 71-летний водитель «Тойоты» въехал в «КамАЗ», от удара внедорожник выбросило на встречную полосу, где он попал под бензовоз. В этой аварии пострадал водитель внедорожника и его 72-летняя пассажирка, обоих увезли в больницу.

ДТП с бензовозом, КамАЗом и внедорожникомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU