Липчане на зарплату могут позволить себе больше двух потребительских наборов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-07T11:36:35+03:00

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Липчане могут позволить себе на зарплату чуть больше двух стандартных потребительских наборов. Исследования по уровню зарплат в 100 городах России опубликовали «РИА Новости». За основу взяли данные Росстата по средним зарплатам за первое полугодие 2019 года. Среднюю зарплату сравнили со стоимостью потребительного набора для одного человека и ценами на услуги. В набор входят 112 товаров и услуг, включая продукты, одежду, мебель, технику, расходы на ЖКХ, проезд, отдых, юридические и другие услуги.

По оценке экспертов Липецк оказался на 39 месте рейтинга. Со средней зарплатой в 37100 рублей липчане могут купить 2,16 потребительских набора. Больше всех в стране могут позволить себе на зарплату жители Москвы, Южно-Сахалинска и нефтяных городов, таких как Салехард и Сургут. Меньше других зарплаты на юге России, на последней строчке Шахты, где можно купить только 1,36 потребительского набора.

К слову, в Липецке лучшее соотношение цент и зарплат по Черноземью. Например в Воронеже на среднюю зарплату в 35000 можно позволить себе 1,96 часть набора (55 место в рейтинге), в Белгороде – 1.79 (54 место) в Курске – 1,75 (78 место), в Орле – 1.74 (80 место) и в Тамбове – 1.79 часть набора и 87 место в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU