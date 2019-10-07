В Липецке сбили двух 15-летних подростков на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-07T12:00:32+03:00

За три дня на дорогах области в 14 ДТП пострадали 18 человек и один погиб

Изменить размер текста: A A

По данным ГИБДД за прошедшие три дня, с 4 по 6 октября, на дорогах Липецкой области в 14 авариях пострадали 18 человек и один погиб. Среди пострадавших было немало пешеходов, включая несовершеннолетних.

Так стали известны подробности аварии на улице Советской, которую засекла камера наблюдения вечером 4 коктября. Напомним, что там у драмтеатра белый «Форд» сбил парня на «зебре». Как выяснилось, за рулем иномарки был 45-летний мужчина, пострадавший, 16-летний подросток, сейчас в больнице.

В тот же вечер, в 21.00, на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе произошла трагическая авария с пешеходом. 57-летний водитель грузовик ДАФ насмерть сбил 58-летнего мужчину, который шел по проезжей части в ту же сторону.

В субботу, 5 октября, на улице Кривенкова в Липецке в ДТП снова пострадали подростки. Парень с девушкой шли по пешеходному переходу без светофора, когда в них влетел автомобиль «Дэу-Нексия» с 40-летним водителем. Одному из несовершеннолетних пешеходов оказали помощь и отпустили, девушку положили в больницу.

Еще один пешеход пострадал в тот же вечер на улице Космонавтов, он попал под колеса «Хенндая» с 45-летним водителем. Авария произошла не на «зебре», 41-летнего пешехода увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU