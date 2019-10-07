2019-10-07T15:37:47+03:00
Общество

Сбербанк упрощает получение ипотеки

Трудовая книжка больше не нужна
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Сбербанк запускает новый сервис, с помощью которого клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости.

Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте DomClick.ru надо ввести свои номер СНИЛС, получить смс с информацией о заказе и направить ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в ПАО Сбербанк, а клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут.

Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки. Этот процесс занимал до 3-х рабочих дней.

Новая услуга позволит клиентам, которым необходимо подтвердить занятость при оформлении ипотеки, собрать нужные документы и подать заявку в банк быстро и удобно. Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

Николаи Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Сбербанк постоянно улучшает сервисы и старается сделать жизнь своих клиентов чуть проще. Теперь при оформлении ипотеки не нужно брать на работе копию трудовой книжки, везти ее в банк, тратить свое время. Мы уверены, что новая услуга поможет клиентам банка быстрее получить ипотеку и приобрести собственное жилье».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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