2019-10-07T17:41:25+03:00
Общество

Прокуратура проверила сбор овощей с родителей в сельской школы под Липецком

Особых нарушений не нашли, но такие пожелания не должны выглядеть, как обязательные требования
Лия МУРАДЬЯН
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Продукты жертвовали добровольноПродукты жертвовали добровольноФото: Предоставлено "КП"
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Прокуратура проверила школу Кореневщино Добровского района Липецкой области, где с родителей собирали овощи. Напомним, скандал разгорелся после того, как в сети появилось фото объявления, где говорилось, что в школу необходимо сдать картошку, морковку и другие овощи. Негодование пользователей вызвал ультимативный тон объявления, при этом многие рассказали, что в селах это обычная практика и родители сами несут в школу овощи со своих огородов.

В ходе проверки прокуратура выяснила, это было пожелание родительского комитета и родители сами вызвались передать продукты школьной столовой. Это озвучили всем родителям на собрании. Но вот передали информацию неверно, поэтому многие решили, что это требование администрации школы. Все же директору школы объявили предостережение.

Также в постановлении Добровсокго района прописано, что школы могут принимать овощи в виде спонсорской помощи от родителей. Но в постановлении не прописали, что помощь должна быть именно добровольной, что прокурор потребовал исправить.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в целом жалобы на поборы в школах на «горячую линию» ведомства с начала этого учебного года не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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