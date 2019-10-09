Спасатели предупреждают липчан об усилении ветра

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-09T15:25:43+03:00

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По данным городского управления ГО и ЧС Липецка, в ближайшие 1-3 часа в городе усилится юго-западный ветер. Порывы ожидаются до 16 м/с. По прогнозу синоптиков, в ночь с 9 на 10 октября температура воздуха в Липецке упадет до 2-4 градусов тепла.

В этот день по данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха составляет 7 градусов тепла. Максимально теплая погода 9 октября была 1946 году – 23 градуса тепла, минимальную зафиксировали в 1961 году – 5 градусов мороза.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Кстати, дожди будут лить до выходных. Ветер также будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 м/с. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +12°С.

Аналогичную дождливую и ветреную погоду прогнозируют и в пятницу. Осадков не обещают только в субботу, 12 октября, но температура воздуха останется на том же уровне. В конце недели в регион снова вернутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU