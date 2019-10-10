В Липецке сбили 12-летнего школьника
Очередная авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 9 октября, на улице Стаханова в Липецке. Там в 18.30 под колеса автомобиля «Киа» попал 12-летний школьник. Как сообщает УГИБДД региона, ребенка сбили вне пешеходного перехода. Мальчика с травмами увезли в больницу.
Еще одно человека сбили около 23.00 в Добринском районе. В селе Хворостняка на территории зернотока 47-летний водитель КамАЗа наехал на 30-летнего мужчину, пострадавший в больнице.
В тот же день в Ельце произошла трагическая авария с мотоциклистом. 28-летний парень на мотоцикле потерял управление на трассе на перекрестке трасс Дерновка – Ольховец и Маяк – Ключ Жизни. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево, байкер погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU