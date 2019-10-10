2019-10-10T09:48:06+03:00
Происшествия

В Липецке сбили 12-летнего школьника

За день на дорогах региона пострадали 2 пешехода
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За сутки на дорогах пострадали два человека и один погибЗа сутки на дорогах пострадали два человека и один погибФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Очередная авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 9 октября, на улице Стаханова в Липецке. Там в 18.30 под колеса автомобиля «Киа» попал 12-летний школьник. Как сообщает УГИБДД региона, ребенка сбили вне пешеходного перехода. Мальчика с травмами увезли в больницу.

Еще одно человека сбили около 23.00 в Добринском районе. В селе Хворостняка на территории зернотока 47-летний водитель КамАЗа наехал на 30-летнего мужчину, пострадавший в больнице.

В тот же день в Ельце произошла трагическая авария с мотоциклистом. 28-летний парень на мотоцикле потерял управление на трассе на перекрестке трасс Дерновка – Ольховец и Маяк – Ключ Жизни. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево, байкер погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанин из ревности забил любовницу до смерти и получил 7 лет строгого режима
Демографическая ситуация: с начала года в Липецкой области вымерло среднее село
Игорь Артамонов: «Президент поставил задачу — работать в интересах людей»
Обрушились с неба без парашютов – под Липецком прошли тренировки СОБРа
В горящем доме в Липецке пострадал человек
В Липецке ветер повалил дерево и ставил без света дома
В воскресенье в Липецке перекроют улицы и серьезно изменятся маршруты автобусов
Спасатели обеспокоены участившимися ДТП с пешеходами в Липецке
В Липецке электрики ищут водителя, который снес столб с проводами и сбежал
Игорь Артамонов: «Наша задача - ликвидировать очередь на получение жилья детьми-сиротами»
Спасатели предупреждают липчан об усилении ветра
Липчане получили государственные награды на всероссийской выставке «Золотая осень-2019»