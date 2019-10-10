В Липецке сбили 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-10T09:48:06+03:00

За сутки на дорогах пострадали два человека и один погиб Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Очередная авария с участием ребенка произошла минувшим вечером, 9 октября, на улице Стаханова в Липецке. Там в 18.30 под колеса автомобиля «Киа» попал 12-летний школьник. Как сообщает УГИБДД региона, ребенка сбили вне пешеходного перехода. Мальчика с травмами увезли в больницу.

Еще одно человека сбили около 23.00 в Добринском районе. В селе Хворостняка на территории зернотока 47-летний водитель КамАЗа наехал на 30-летнего мужчину, пострадавший в больнице.

В тот же день в Ельце произошла трагическая авария с мотоциклистом. 28-летний парень на мотоцикле потерял управление на трассе на перекрестке трасс Дерновка – Ольховец и Маяк – Ключ Жизни. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево, байкер погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU