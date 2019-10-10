2019-10-10T10:21:20+03:00
Происшествия

В горящем доме в Липецке пострадал человек

Дом в Сселках выгорел дотла [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сгорел садовый домик. Пожар произошел минувшим вечером, 9 октября, в садовом товариществе Цементник в районе Сселок. Там на третьей линии загорелся садовый домик. Сообщение о пожаре поступило в МЧС с 20.25 вечера. На место сразу выехали пожарные и спасатели 40 и 7 частей.

Пожар в Липецке .vk.com/myregion48

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, район безводный, поэтому на помощь привлекли также сотрудников пожарно-спасательной части №6. В пожаре пострадал один человек.

Очевидцы происшествия рассказали, что ситуацию усугублял сильный ветер, который раздувал огонь и разносил искры по округе. Соседи опасались, что пламя перекинется на их дома. В горящем доме остался хозяин, его вытаскивали из жилища соседи. Они же вызвали «скорую».

Пожар в итоге удалось потушить, но дом выгорел дотла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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