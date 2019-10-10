Обрушились с неба без парашютов – под Липецком прошли тренировки СОБРа

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-10T10:48:07+03:00

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Липецкие силовики в очередной раз оттачивали уникальные приемы, которые они используют на службе. Учения специального отряда быстрого реагирования Росгвардии проходили в Грязинском районе Липецкой области.

Учения липецкого СОБРаФото: Росгвардия.

Росгвардейцы тренировались стрелять ночью в абсолютной темное и в полном обмундировании. Также в ходе учений бойцы спецотряда внезапно и бесшумно обрушивались на условного врага с вертолета Ми-8 без парашютов, и отрабатывали сложные элементы альпинизма. И все это в тяжелых бронежилетах и с увесистыми боеприпасами.

Учения липецкого СОБРаФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе липецкой Росгвардии, тренировки проходили с боевым оружием и в полной экипировке – все, что необходимо иметь бойцу при себе в случае реального конфликта.

Учения липецкого СОБРаФото: Росгвардия.

– Личным составом СОБР были отработаны профессиональные навыки и умения, приближенные к реальной обстановке, с боевым слаживанием структурных подразделений отряда, – отметил командир СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области. – Для каждого из участников полевой выход – это своеобразный экзамен, который показал высокий уровень подготовки бойцов.

Учения липецкого СОБРаФото: Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU