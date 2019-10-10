2019-10-10T12:08:39+03:00
Общество

Демографическая ситуация: с начала года в Липецкой области вымерло среднее село

Смертность в 1.6 раз превысила рождаемость в регионе
Лия МУРАДЬЯН
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Население региона стремительно сокращаетсяНаселение региона стремительно сокращаетсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области смертность продолжает значительно превышать рождаемость. По данным Липецкстата на основе актов госреестра, с января по август этого года в регионе родилось 6665 человек. Умерло – 11130 человек, что в 1.6 раз превышает рождаемость. То есть умерло на 4465 человек больше, чем родилось – естественная убыль населения. Для сравнения – чуть больше 4000 человек проживают на территории Воловского сельсовета. То есть по численности в этом году в Липецкой области вымерло очередное село. При этом смертность с прошлого года снизилась на 0.7%.

В рождаемости также наблюдается спад, но более значительный. В сравнение с тем же периодом прошлого года, в этом году детей родилось на 10% меньше. 37% родились у матерей первенцами, 40% – вторыми и 23% стали третьими и последующими в семье. Также в этом году в регионе родилась 91 пара близнецов.

По данным на 1 сентября 2019 года численность постоянного населения Липецкой области составила 1 142, 1 тысяч человек. Отметим, что население Липецкой области непрерывно сокращается с 2001 года. С 2016 года по настоящее время регион потерял почти 19500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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