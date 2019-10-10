Липчанин из ревности забил любовницу до смерти и получил 7 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-10T13:39:44+03:00

До этого садист ранил женщину ножом, но она все простила

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В Грязинском районе Липецкой области вынесли приговор 41-летнему садисту, который до смерти забил сожительницу. Его признали виновным по части 4 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда повлекшее смерть.

Все случилось 27 октября 2018 года, когда пара вместе выпивала. Во время возлияний между любовниками разгорелась ссора и мужчина набросился на 46-летнюю сожительницу. Бил руками и ногами по голове и грудной клетке.

На крики прибежала сестра избитой, которая жила в другой части дома. Но женщина к тому моменту уже была без сознания. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли. Женщина прожила чуть больше недели и умерла 4 ноября от черепно-мозговой травмы. Садист сбежал в Липецк, но долго прятаться не получилось, его поймали в тот же день, как скончалась жертва.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, мужчина и раньше проявлял жестокость к потерпевшей, в 2017 году он ударил ее ножом, но дело прекратили в суде по примирению сторон.

Тиран во всем сознался и пояснил, что бил любимую из-за ревности. В итоге его приговорили к 7 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU