В Липецке банда подростков угоняла машины, сжигала и сдавала в металлолом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-10T14:30:22+03:00

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В Липецке будут судить банду подростков, которая организовала на территории города и района серьезный криминальный бизнес. По версии следствия, в банду входили 10 несовершеннолетних. Подростки выискивали во дворах недорогие отечественные автомобили, угоняли, вывозили в безлюдные поля и поджигали. Через пару дней они возвращались, разбирали обгоревший кузов и другие несограемые части и сдавали в пункты приема металлолома.

Банда детишек-угонщиков орудовала в Липецке и районе три месяца, с октября по декабрь 2018 года. За это время подростки успели угнать и сжечь 12 машин. Потерпевшими по делу признали 20 человек, общий ущерб – около 500 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подростками вменили три статьи УК: 166, 167 и 158 – угон, уничтожение чужого имущества и кража. Уголовное дело направили в суд. Наиболее тяжкая из этих статей – групповой угон, за это подросткам грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU